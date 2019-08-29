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Экономика

Как привлечь прямые инвестиции? В Жогорку Кенеше предложили варианты

В Кыргызстане увеличился отток прямых инвестиций. Снижение в транспорте, геологоразведке, обрабатывающих производствах, сферах финансового посредничества и страхования. Депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев предложил внести поправки в законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность.

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По его мнению, бизнесмены забирают деньги из предприятий Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, а также Оша.

«В исследовании Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) отмечает ухудшение ситуации в бизнесе по сравнению с предыдущими тремя годами (2015-2017). Относительно прогнозов большая часть предпринимателей считает, что ситуация не изменится», — отметил Абдывахап Нурбаев.

Он добавил, что, согласно анализу, факторами, ограничивающими деятельность компаний, определены высокая стоимость финансов и большое количество требований при получении кредитов, административные барьеры и недостаток квалифицированной рабочей силы.

Эти препоны не позволяют отечественным предпринимателям выходить на внешний рынок с конкурентной продукцией.

Абдывахап Нурбаев
Поэтому, полагает нардеп, преграды нужно устранить: упростить процедуру получения кредитов и снизить проценты. Основной упор делать на развитие предпринимательства именно в регионах и не «купи-продай», а поощрять производственные предприятия. Наиболее перспективными считаются экспортно ориентированные и организации в области инноваций и информационно-коммуникационных технологий.

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«Отдельно стоит выделить предприятия туризма, строительства, сферы услуг. Всем им нужны прямые инвестиции. Здесь также следует отметить слабый уровень правовой защиты инвестора. Необходимо тщательно проработать вопрос. Никто не будет вкладывать деньги, если не сможет получить дивиденды», — подчеркнул Абдывахап Нурбаев.

Все эти механизмы стимулируют рост притока прямых иностранных инвестиций через год после их внедрения. Ожидается, что произойдет увеличение на 60 процентов.

При минимальном расчете только 152 тысячи 890 человек можно будет трудоустроить, если более широкий поток инвестиций станет доступен предпринимателям. При этом некоторые (например, в текстильной отрасли или производстве пищевых товаров) при благоприятном режиме инвестирования готовы уже сейчас открывать предприятия с численностью работников не менее 3 тысяч человек.
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