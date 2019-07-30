Цифра дня. $43,5 миллиона инвестиций поступило в Бишкек

За I квартал 2019 года в Бишкек привлекли прямых иностранных инвестиций на $43,5 миллиона. Об этом сообщил на коллегии в столичной мэрии директор департамента экономики и инвестиций Медербек Алиев.

По его данным, объем инвестиций увеличился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По неналоговым доходам план исполнен на 84,5 процента, или на 324,8 миллиона сомов. Управление земельных ресурсов при плане 306,4 миллиона сомов фактически собрало 245,5 миллиона сомов, или 80,1 процента, а управление муниципальным имуществом при плане 51,5 миллиона сомов — на 42,3 миллиона сомов, или 82,2 процента.