В Кыргызстане план по сбору налогов и страховых взносов в июле перевыполнили

В Кыргызстане план по сбору налоговых и страховых взносов в июле перевыполнили на 2,2 процента и 3,3 процента. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, за июль собрали 6 миллиардов 747,1 миллиона сомов налогов и платежей. По сравнению с июлем 2018-го поступления увеличились на 754,4 миллиона сомов.

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Кроме того, собрано 2 миллиарда 512,5 миллиона сомов страховых взносов. По сравнению с 2018-м показатель увеличился на 266,2 миллиона сомов.

«Недобор по налогам в 1 миллиард 517,4 миллиона сомов и страховым взносам в 750,1 миллиона сомов, сформировавшийся за полгода, сократили на 147,1 миллиона сомов и 79,7 миллиона сомов», — подчеркнули в ГНС.