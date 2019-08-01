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Экономика

Кредит в $100 миллионов Кыргызстан планирует взять у Узбекистана

Сегодня в рамках переговоров премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана рассмотрят вопрос получения республикой кредита в $100 миллионов. Об этом сообщил журналистам министр экономики Санжар Муканбетов.

По его словам, президенты двух стран еще осенью 2018 года договорились об открытии кредитной линии. Заем получат предприниматели Кыргызстана через «Айыл Банк».

Мы предлагаем эти средства выдавать предпринимателям, которые заняты переработкой шерсти и шкур.

Санжар Муканбетов

Он отметил, что в настоящее время стоит задача увеличить товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном до $1 миллиарда. По итогам 2018 года показатель составил $340 миллионов, за пять месяцев 2019-го — $130-140 миллионов.

«Импорт больше экспорта. В основном импортируем овощи и фрукты, экспортируем — уголь и цемент. Мы также рассмотрим вопрос экспорта цемента из Кыргызстана в Узбекистан. Он идет в льготном режиме, но 1 октября 2019 года его снимут. Мы будем договариваться, чтобы сохранить льготный режим», — заключил министр экономики.
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