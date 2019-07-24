В Бишкеке самые низкие в ЕАЭС цены на баранину, сливочное масло и муку

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на пшеничную муку, сливочное масло и баранину. Такие данные по итогам июня 2019-го приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, максимальная средняя потребительская стоимость основных продуктов питания в июне этого года по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС наблюдалась в Москве. В мае максимальная средняя потребительская цена на картофель ($0,68) зафиксирована в Москве, а минимальная ($0,4) — в Нур-Султане. Еще в мае картофель был самым дешевым в столице Кыргызстана.

Минимальная средняя потребительская стоимость баранины ($4,34) в июне 2019-го зарегистрирована в Бишкеке, пастеризованного молока ($0,67) — в Нур-Султане.

В июне текущего года уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко по Бишкеку сложился выше стоимости, зарегистрированной в Нур-Султане (на 9,5 процента) и Минске (на 6,8 процента). Цена на говядину в столице Кыргызстана оказалась выше, чем в столице Беларуси, — на 8,7 процента.

Кроме того, в июне 2019-го средняя стоимость хлеба из муки первого сорта по Бишкеку превысила ее уровень в Нур-Султане на 36,7 процента и яйца — на 16,7 процента.

В июне этого года на среднюю зарплату меньше всего продуктов среди столиц стран ЕАЭС можно было купить именно в Бишкеке. Например, в столице Кыргызстана на среднюю зарплату можно приобрести в 3,25 раза продуктов меньше, чем в Москве. Самый большой разрыв отмечается в возможности покупки на зарплату яиц — 4,4 раза, а самый наименьший в покупке сливочного масла — 1,85 раза.