Исторический максимум: на геологоразведку Кумтора потратят $17,5 миллиона

Совет директоров канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc., где главным акционером является ОАО «Кыргызалтын», одобрил решение направить еще $6 миллионов на геологоразведочные работы на месторождении Кумтор. Дополнительные инвестиции на сумму почти полмиллиарда сомов дают позитивный сигнал для экономики Кыргызстана о том, что продолжение добычи золота на крупнейшем предприятии страны позволит и дальше пополнять бюджет поступлениями от самого крупного налогоплательщика республики.

Исторический рекорд

Выделяемые дополнительно $6 миллионов — это расширение двухлетней геологоразведочной программы на 2018-2019 годы с бюджетом $18 миллионов, которую утвердил совет директоров Centerra Gold. Она возобновилась в 2018-м после перерыва с 2014 по 2017 год. Теперь же сумма увеличится на треть — до $24 миллионов.

В прошлом году на работы потратили $6,5 миллиона. Таким образом, на 2019-й сумма инвестиций в дополнительную геологоразведку Кумтора составит $17,5 миллиона, или свыше 1,2 миллиарда сомов. Это очень большие деньги на разведку даже для Кумтора — максимальная сумма инвестиций в геологоразведку была в 2005 году в размере $14,6 миллиона.

Положительный сигнал

Решение совета директоров Centerra Gold направить дополнительные средства в Кумтор можно расценивать исключительно как положительный сигнал для экономики Кыргызстана.

При хороших результатах геологоразведки появится возможность продлить жизнь рудника еще на несколько лет.

Это означает, что разрабатывающие рудник предприятие и более 600 его подрядчиков продолжат обеспечивать основу промышленности и экспорта страны. Сохранятся рабочие места и даже появятся новые.

Дальнейшая добыча золота означает и то, что крупные суммы налогов и платежей продолжат поступать в бюджет республики от «Кумтор Голд Компани» и ее партнеров. Продолжится важная поддержка региона, и продлятся социальные проекты.

Оптимистичные данные

Что касается геологоразведочных работ, то их результаты положительные. По итогам буровых работ в прошлом году геологи подтвердили научные данные, что в верховьях Срединного Тянь-Шаня — от Кумтора и дальше к границе Китая — есть залежи золота.

В результате геологоразведочных работ в 2018-м пробурили 92 скважины колонкового бурения общей протяженностью 24 километра 381 метр , в том числе 2 километра 308 метров скважин заполняющего бурения в зоне SB.

Окончательные результаты работы геологи представят в 2020 году.

Эксперты в свою очередь настроены оптимистично. «Относительно того, что золото кончится и Кумтор заканчивается, — это, конечно, неправильное мнение, поскольку Кумтор расположен в таких отложениях, которые тянутся на несколько десятков километров. Эти отложения местами очень богаты золотом», — рассказала академик Национальной академии наук КР, доктор геологических наук Розалия Дженчураева.

Дело за соглашением

Чтобы продолжилась успешная деятельность на Кумторе, правительство Кыргызстана и Centerra Gold должны выполнить все условия, предваряющие вступление в силу стратегического соглашения. Крайний срок его исполнения истекает в ближайшую неделю — 31 июля.

От подписания документа в ближайшее время зависят будущие инвестиции в продолжение добычи золота на Кумторе и решение вопроса о том, будет ли крупнейший налогоплательщик республики и дальше пополнять бюджет КР.