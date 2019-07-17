Майнинг в Кыргызстане. Как чиновники ради прибыли оставляют людей без света

Пока чиновники Кыргызстана думают, как относиться к майнингу валют, предприимчивые граждане уже зарабатывают на этом. Государство при этом теряет налоги, а люди остаются без света.

Запретить нельзя оставить

Как относиться к майнингу криптовалют в Кыргызстане до сих пор точно не решили. В прошлом году Национальный энергохолдинг запретил до особого распоряжения выдачу технических условий на подключение майнинг-ферм, дата-центров и электроотопления.

В Энергохолдинге рассказали, что объем мощности и электроэнергии для внутренних потребителей устанавливается согласно лимитам, утвержденным постановлением правительства. Крупным промышленным потребителям электроэнергию поставляют в установленном порядке.

Вопрос выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров внесен на рассмотрение ГКПЭН КР.

Запрет в Нацэнергохолдинге объясняли тем, что запрашиваемая мощность электроэнергии майнинг-ферм высокая и составляет порядка 300 мегаватт — потребление одного города.

В этом году в Нацэнергохолдинге сменилось руководство. А вместе с ним и отношение к майнингу. Новый руководитель Айтмамат Назаров согласился рассмотреть возможность создания в республике майнинг-территории.

Компания намерена создать условия, которые бы позволили обеспечить открытую деятельность участников рынка криптовалют. В правительство внесено предложение о создании территории вблизи крупной подстанции или ГЭС.

Майнинг-компании получат право работать напрямую с Национальным энергохолдингом.

Для этих целей будет выделено 100-200 мегаватт. Им предложат тариф, который будет учитывать возможности энергосектора.

Подпольные фермы

Пока чиновники думают, как быть с криптовалютами, желающие заработать на новом веянии действуют. На сегодня только в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями находится три досудебных производства, касающихся майнинга криптовалют и блокчейна.

Недавно Финпол обнаружил целую майнинг-ферму, которая успешно работала как минимум с прошлого года.

«На сегодня в Едином реестре преступлений проступков зарегистрированы три дела по статьям 232 (уклонение от уплаты налогов с организаций), 230 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного кодекса. Нами установлена преступная группировка, которая занималась на территории Кыргызстана майнингом», — рассказали в ГСБЭП.

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Оказалось, что в группировку входили граждане Китая и Кыргызстана. Они зарегистрировали ОсОО «Т.Ц.» в Первомайском районе Бишкека. Официально компания числилась как компьютерная лаборатория по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения. Но на самом деле ОсОО не производило никакой продукции и не платило налогов.

Один из учредителей ОсОО «Т.Ц.» создал также ОсОО «К.Т.», которое является перепродавцом электроэнергии.

Проще говоря, ОсОО «К.Т.» покупало электричество у ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и ОАО «Электрические станции» и перепродавало на майнинг-ферму. Установлено, что за 2018 год ОсОО «К.Т.» от своих посреднических услуг получило прибыль в 21 миллион сомов, но налогов с этой суммы не платило.

Во время обыска на майнинг-ферме обнаружены более восьми тысяч функционирующих майнеров моделей S9i (6 тысяч 615 штук), Т9+ (1 тысяча 451 штука), L3+(399 штук) общей стоимостью почти 1,5 миллиарда сомов. Оборудование круглосуточно было подключено к электрическим сетям и интернету.

Владельцы компании не смогли предоставить на них необходимые разрешительные документы.

У них не было документов на приобретение оборудования, разрешения на ввоз, сертификатов об уплате соответствующих налогов.

Выяснилось также, что ОсОО значительно превысило стандартные нормы потребления электроэнергии. Майнинг-ферма ежемесячно потребляла около 6-7 мегаватт электроэнергии на 13-14 миллионов сомов.

Ежемесячно майнинг-ферма потребляла электроэнергии столько же, сколько тратят несколько микрорайонов столицы.

Сейчас Финпол устанавливает рыночную стоимость оборудования, а также причиненный государству ущерб. Предварительно, только из-за неуплаты таможенных платежей он может составлять более 183 миллионов сомов.

«Ведется проверка обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений на оптовую покупку и реализацию электроэнергии, ввод в эксплуатацию майнинг-фермы и строительство. Кроме того, устанавливается круг причастных из числа должностных лиц уполномоченных госорганов, оказывающих покровительство преступной группировке. ГСБЭП направила письмо в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о предоставлении исчерпывающих сведений об исполнении решения о запрете выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров», — заключили в Финполе.

Кому электричество нужнее

Совсем недавно глава Нацэнергохолдинга признал, что в Кыргызстане ежегодно на 10-15 процентов растет потребление электроэнергии. По его словам, в отрасль необходимо привлекать инвестиции, строить новые станции, иначе страна столкнется с дефицитом электроэнергии.

В Кыргызстане катастрофический дефицит электроэнергии, что сказывается на инвестиционном климате. В рейтинге Doing Business страна занимает 164-е место из 180 по подключению к электрическим сетям. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

Наступает маловодье, которое продолжится в ближайшие три-пять лет. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов

За полтора месяца объем воды сократился на 3,2 миллиарда кубометров, а точных данных о приточности реки Нарын никто дать не может. Более того, «Электрические станции» не делают даже прогнозов, с каким объемом Токтогульская ГЭС выйдет к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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Кыргызстанцы помнят, как в 2008-м сократилось потребление электричества до 95,6 процента из-за маловодья, а для населения ввели жесткие лимиты.

Учитывая эту ситуацию, крайне странным выглядит как сама идея открытия майнинг-территории, так и нерасторопность чиновников. Жители регионов постоянно жалуются на перебои с электроэнергией. Энергетики отрицают наличие веерных отключений и экономию электричества, при этом больше года не обращали внимания на целую майнинг-ферму.

Или желание заработать хорошие деньги важнее, чем предоставить электричество населению?