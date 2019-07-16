С начала года доначислено налогов на 7,7 миллиарда сомов

За шесть месяцев 2019 года по итогам проверок дополнительно начислено 7,7 миллиарда сомов сокрытых налогов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, с начала года проведено 5 тысяч 868 проверок субъектов предпринимательства. По их итогам и доначислены налоги. Поступление в бюджет по материалам налоговых проверок составило 5 миллиардов 874,7 миллиона сомов, что на 1 миллиард 566,2 миллиона сомов больше, чем в 2018-м.

«Кроме того, с начала года для принятия соответствующих мер в правоохранительные органы направлено 115 материалов налоговых проверок на общую доначисленную сумму 1 миллиард 316,4 миллиона сомов», — говорится в сообщении.