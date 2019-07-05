Для новых предприятий в регионах предусмотрены налоговые льготы

Для новых промышленных предприятий в преференциальных населенных пунктах предусмотрено льготное налогообложение. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, льготное налогообложение предусматривает освобождение от уплаты четырех видов налогов — налога с продаж, налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество. Предоставляемые льготы по налогам не распространяются на филиалы и представительства предприятий, если они расположены за пределами населенного пункта, внесенного в список.

Предельный срок применения освобождений установлен в 5 лет с правом последующего продления до 10 лет в зависимости от размера выручки от реализации и суммы уплаченного подоходного налога.

«В перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению, включены все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях, легкая и пищевая промышленность, электроэнергетика, переработка сельскохозяйственной продукции, сборочное производство, любое экспорто-ориентированное производство», — подчеркнули в ГНС.

При этом в качестве преференциальных населенных пунктов определены все айыльные аймаки, которые получают выравнивающие гранты (трансферты) из республиканского бюджета и 30 населенных пунктов страны: Каракол, Балыкчи, Нарын, Кочкорка, Токмак, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамджай, Узген, Кара-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль, Джалал-Абад, Кербен, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Сулюкта, Майлуу-Суу, Ноокат, Айдаркен, Кок-Жангак, Токтогул, Чолпон-Ата, Шопоков, Кант, Орловка, Кемин, Каинды.

«Решение о предоставлении преференциальным промышленным предприятиям льгот по налогам в пределах территории конкретного населенного пункта принимается на основе инвестиционного соглашения, заключенного органами местного самоуправления вышеуказанных населенных пунктов с инвесторами, осуществляющими инвестиционные вложения в новые промышленные предприятия», — заключили в Налоговой.