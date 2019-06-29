В Кыргызстане предлагают повысить налог на доход в горнодобывающем секторе

Министерство экономики предлагает повысить налоговую ставку налога на доход горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий на 3 процента в случае реализации золотосодержащих руд и концентратов и пересмотреть налоговую базу роялти при реализации металлосодержащих руд и концентратов. Поправки в Налоговый кодекс уже вынесены на общественное обсуждение.

Делается это для обеспечения возвратности золота в страну и для того, чтобы у Национального банка была возможность покупать больше золота на валютном рынке. В Минэкономики отмечают, что полный запрет на вывоз сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, будет отрицательно влиять на горнодобывающую отрасль. Ведь не все типы сырья способны перерабатываться на территории Кыргызстана.

«Поэтому для обеспечения возвратности аффинированного драгоценного металла и сохранения инвестиционного климата в отрасли необходимо увеличить ставку налога на доход горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий на 3 процента. При этом выделив отдельные ставки на реализацию сплавов и аффинированных драгоценных металлов, которые остаются без изменений», — говорится в справке-обосновании к документу.

Такая поправка означает, что в случае вывоза и реализации золотосодержащих руд и концентратов за пределами Кыргызстана ставка налога будет повышаться. При вывозе золотосодержащих руд и концентратов с условием обратного завоза переработанного аффинированного металла повышение ставки данного налога не затрагивает недропользователя, а остается в том же размере. При этом при обратном ввозе аффинированного металла в Кыргызстан Министерство финансов и Национальный банк могут воспользоваться преимущественным правом покупки аффинированных металлов на первичных торгах, что предусмотрено законодательством.

В Министерстве экономики отмечают, что такой подход является альтернативным механизмом взамен введения экспортной пошлины.

Кроме того, ведомство предлагает изменить и систему администрирования налога роялти.

«Для стабилизации размеров отчислений налога роялти, а также исключения фактов недобросовестного сокрытия налогов был проработан механизм администрирования роялти путем установления налоговой базы в виде стоимости драгоценных металлов в рудах и концентратах согласно ценам, установленным на Лондонской бирже металлов. Законопроект позволит упорядочить администрирование налогообложения доходов предприятий горнодобывающей отрасли, обеспечит возвратность продуктов переработки руд и концентратов, содержащих драгоценные металлы, окажет стимул в строительстве перерабатывающих мощностей, способных перерабатывать все типы руд и концентратов», — заключили в Минэкономики.