Форум поставщиков горнорудки. Ремонт спецтехники, страхование и переработка шин

В Бишкеке проходит форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли. Вместо стандартных речей и выступлений его проводят в формате выставки, чтобы поставщики и покупатели могли найти общий язык.

«К нам часто обращаются поставщики товаров и услуг в различных секторах экономики, особенно в недропользовании, с просьбой познакомить с местными закупщиками, чтобы повысить уровень именно местных закупок. Поэтому решили сделать это в новой форме, собрать всех вместе — и поставщиков, и покупателей, и постараться создать неформальную атмосферу, чтобы они в течение дня познакомились, наладили контакты, построили планы на будущее и, может быть, заключили какие-то соглашения», — рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

На форуме собрались представители 10 самых крупных горнодобывающих компаний страны и 28 поставщиков товаров и услуг.

Кроме того, на нем присутствуют и около 100 посетителей, которые могут рассказать всем желающим о своих товарах. Пришли и представители самой крупной организации горнорудного сектора — «Кумтор Голд Компани». Ее президент Дэниел Дежарден объясняет интерес к событию тем, что компания все больше техники и запасных частей покупает и ремонтирует именно на местных предприятиях.

«Ежегодно компания тратит на снабжение около $300 миллионов. С каждым годом все больше тратим в пределах республики. Мероприятие дает возможность нам изучить, какие предложения есть на рынке. Это хорошая площадка, чтобы познакомиться. Кроме того, здесь представлены и другие организации, которые есть на рынке. Это позволяет компаниям-поставщикам выйти напрямую на возможных партнеров и наладить контакты», — уверен Дэниел Дежарден.

Есть на форуме и необычные компании, например, по утилизации промышленных отходов и производству вторичного сырья, крупнейшие поставщики спецтехники, страховщики. Практически возле каждого стенда все время люди. Руководители предприятий подходят, интересуются и, не откладывая дела в долгий ящик, начинают налаживать контакты и ищут возможности для сотрудничества.

Форум открыт для всех желающих. Мы надеемся, что он поможет увеличить объемы местных закупок. Аскар Сыдыков

«Кроме того, рассчитываем, что могут быть реализованы проекты в других сферах экономики, не только в горнорудном секторе. Мы планируем организовать подобные форумы и для других отраслей промышленности», — заключил исполнительный директор Международного делового совета.