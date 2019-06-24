Фермеры, поставляющие продукцию в страны ЕАЭС, с 1 июля получат новые проблемы

С 1 июля решением Государственной налоговой службы отчеты для экспортеров и импортеров будут приниматься только с применением электронной цифровой подписи. Это создаст проблемы малому бизнесу. Об этом сегодня заявила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству.

По ее словам, система госпредприятия «Инфоком» не интегрирована с базой ГНС. А ведь электронная цифровая подпись (ЭЦП) от госкомпании стоит всего 90 сомов. Но вместо этого фермеру, который хочет продать товар в странах ЕАЭС, придется ехать в Бишкек и получать ЭЦП в частной компании.

«Есть две компании, которые предоставляют услугу ЭЦП. К самой подписи надо еще оборудование приобрести. В итоге фермеру придется заплатить 1,9 тысячи сомов. Только потом он может вернуться домой и с помощью ЭЦП получить нужную бумагу для экспорта товаров. Я прошу обратить внимание на эту проблему», — заявила Гульнара Ускенбаева.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков ответил, что вопрос поднят правильно. Его обязательно изучат.