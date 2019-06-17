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Экономика

В ЕАЭС повысят эффективность единого рынка услуг

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предложили увеличить эффективность единого рынка услуг. Такая идея озвучена на заседании консультативного комитета по вопросам предпринимательства в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Наибольший вклад в формирование ВВП во всех странах ЕАЭС вносит не товарный рынок, а рынок услуг. Именно поэтому особенно важно повышать его эффективность и создавать оптимальные условия для работы предпринимателей», — отметил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Сейчас режим единого рынка услуг в ЕАЭС распространен на 53 сектора и охватывает около 57 процентов производимых услуг.

По итогам обсуждения решено сосредоточиться на внедрении в национальном законодательстве правил функционирования единого рынка услуг ЕАЭС и сотрудничестве уполномоченных органов государств объединения при проведении контрольно-надзорных и административно-процессуальных действий.

«Кроме того, на заседании рассмотрены подходы к упрощению условий ведения бизнеса за счет совершенствования таможенного регулирования, обеспечения признания электронных цифровых подписей участников внешнеэкономической деятельности из различных стран ЕАЭС, а также либерализации каботажных автомобильных перевозок в ЕАЭС и упрощения правил подтверждения происхождения товаров в преференциальных торговых соглашениях», — говорится в сообщении.
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