Цифра дня. 2 миллиарда сомов поступит в бюджет от конкурсов на месторождения

В 2019 году от проведения конкурсов по продаже лицензий на месторождения в бюджет, по прогнозам, поступит 2 миллиарда сомов. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мырза Жаманбаев.

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Выставление объектов на конкурс затягивается из-за нового закона о недрах. ГКПЭН уже составил перечень из месторождений, которые планирует выставить на конкурс. Список утвердит правительство. Всего в него войдет 35 объектов.

«Например, мы планируем выставить на конкурс два угольных месторождения — Сулюктинское поле с запасом угля в 80 миллионов тонн и планируемой стартовой ценой $8 миллионов и Тую-Каргаша с запасами в 35 миллионов тонн. До сентября планируется выставить на конкурс месторождение гипса с запасами в 2 миллиона тонн», — рассказал замглавы ГКПЭН Карыбек Ибраев.