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Экономика

Кыргызстан приветствует инвестиции и создаст условия для казахского бизнеса

«Мы приветствуем инвестиции и готовы создать условия для казахстанского бизнеса», — заявила сегодня во время кыргызско-казахского бизнес-форума вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Рима Апасова.

По ее словам, торгово-экономическая миссия казахстанских компаний приезжает шестой раз. На форум прибыли 18 компаний. Благодаря переговорам между бизнесом ожидается увеличение объемов торговли.

«Для увеличения объемов взаимной торговли у нас есть над чем работать. Подписаны некоторые документы, но ограничения остались. Есть много наработок для раскрытия потенциала», — сказала она.

Заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты РК Нуралы Букейханов рассказал, что Казахстан — один из ключевых партнеров Кыргызстана.

«Товарооборот между странами по итогам 2018 года составил $865 миллионов, что на 14 процентов выше уровня 2017-го. Для Кыргызстана Казахстан — главный рынок сбыта. Ведь 53 процента продукции приходится на РК. Но и для Казахстана Кыргызстан имеет большое значение. Ведь 10 процентов экспорта РК в рамках ЕАЭС приходится на КР. Более 30 производственных компаний Казахстана поставляют продукцию в Кыргызстан. Есть перспективы для налаживания кооперации», — заключил Нуралы Букейханов.
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