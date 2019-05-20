«Бизнес Кыргызстана и Казахстана понимает, что лучший путь — это свободное перемещение товаров и услуг», — заявил сегодня на открытии кыргызско-казахского бизнес-форума глава Союза промышленников КР Данил Ибраев.

По его словам, в рамках ЕАЭС есть много вопросов, которые предприниматели двух стран постоянно обсуждают. Например, недавно во время Астанинского экономического форума обсуждался потенциал, который есть в торговле Кыргызстана и Казахстана.

«Общаясь с представителями Торгово-промышленной палаты и предпринимателями, мы видим понимание барьеров. У бизнеса есть понимание, что лучший путь — это свободное обращение товаров и услуг», — заключил Данил Ибраев.

В рамках торговой миссии казахских предпринимателей в Кыргызстан приехали представители 18 компаний. Предусмотрено подписание соглашения о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей. Предусмотрено и подписание контракта на поставку казахстанской макаронной продукции. Кроме того, в рамках миссии состоятся переговоры между предпринимателями Кыргызстана и Казахстана о возможном сотрудничестве.