Из России в Кыргызстан по подложным документам перевели 12 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что из Томска в Кыргызстан перевели 12 миллионов рублей по подложным документам. Об этом сообщили российские СМИ.

Перевод осуществили за поставку товаров из Китая в течение 2017 года. Известно, что средства перечисляла томская фирма. Однако внешнеэкономический договор составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности фирмы с 2015-го отношения не имел. Более того, товары в адрес томской фирмы не поставляли.

«Документы, с помощью которых совершили денежные переводы, являлись подложными. В отношении преступников возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей», — говорится в сообщении.

С середины апреля сразу три системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег из РФ в Кыргызстан, Казахстан и Вьетнам. Выяснилось, что это часть мер, принимаемых Россией для борьбы с серым импортом.