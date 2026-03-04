11:34
Экономика

В Узбекистане переводы теперь возможны только с указанием цели платежа

Центральный банк Узбекистана поручил коммерческим банкам и платежным организациям внедрить функцию указания цели платежа при переводах с карты на карту (P2P). Теперь при совершении транзакций в мобильных приложениях пользователям необходимо будет выбирать соответствующую категорию платежа.

Указано, что, согласно новым требованиям, отправителю будет предложено указать цель перевода из списка из 16 категорий. В перечень вошли, в частности, переводы родственникам, оплата услуг, погашение долгов, благотворительные взносы, расходы на продукты и другие бытовые платежи.

Часть комбанков уже внедрила новую функцию, остальные переходят на обновленный формат поэтапно.

В Центробанке РУз подчеркнули, что нововведение носит технический характер. Оно направлено на более детальную статистику денежных потоков и совершенствование алгоритмов обработки операций. При этом данные собираются только во внутренних системах банков и, как заявляет регулятор, не передаются третьим лицам.
