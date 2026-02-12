10:28
Экономика

В декабре 2025 года в Кыргызстан поступило $267,6 миллиона денежных переводов

Общий объем денежных переводов в Кыргызстан в декабре прошлого года составил $267,6 миллиона. Об этом сообщил Нацбанк.

Подавляющая часть средств поступила из стран СНГ — $245,5 миллиона, из дальнего зарубежья — $22,1 миллиона.

Из КР объем транзакций значительно меньше — в декабре 2025-го из республики ушло $21,7 миллиона.

Из этой суммы $19,2 миллиона отправили в страны СНГ, $2,5 миллиона — в дальнее зарубежье.

Кстати, объем переводов из РФ в Кыргызстан, по данным российских агентств, за 11 месяцев прошлого года составил рекордные $2,99 миллиарда с ростом 16,7 процента.

