Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан

С начала 2026 года российский рубль ощутимо сдал позиции по отношению к сому. В январе официальный курс достигал отметки 1,1438 сома, а к концу прошлой недели опустился до 1,0332 сома. Это означает общее падение на 9,67 процента.

Такое положение очень плохо сказывается и на мигрантах, и на тех, кто получает от них деньги в Кыргызстане.

Так, общий объем денежных переводов в Кыргызстан, по данным Нацбанка, в 2025 году достиг $3 миллиардов 491,2 миллиона. Основной приток пришелся на страны СНГ — $3 миллиарда 293,1 миллиона. В основном, конечно, деньги идут из России.

Какие потери на переводах из России? Например, при переводе 100 тысяч рублей в начале 2026 года мигранты получали 114 тысяч 380 сомов. По текущему курсу эта же сумма конвертируется в 103 тысячи 320 сомов. Чистая потеря составляет 11 тысяч 60 сомов с каждых 100 тысяч отправленных рублей.

Снижение курса российского рубля, по заявлению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, обусловлено низкими ценами на нефть в январе и феврале 2026 года. Поступление экспортной валютной выручки происходит с задержкой около двух месяцев, что начало оказывать давление на валютный рынок только сейчас.

Ситуацию усугубила временная заморозка бюджетного правила, лишившая рынок привычных валютных интервенций.

Справка 24.kg Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от продажи сырья с целью снижения зависимости экономики от цен на сырье. Основная его задача в защите бюджета от колебаний цен на сырье, что особенно актуально для стран, зависящих от экспорта ресурсов.

Дополнительным фактором давления на рубль стало решение Центрального банка, который снизил ключевую ставку на уровне 12 процентов годовых. Смягчение политики на фоне инфляционных рисков привело к обновлению многомесячных минимумов рубля к доллару и юаню.

К сожалению, точных прогнозов по тому, когда рубль укрепится, пока нет. Но если учитывать нападение США и Израиля на Иран и последовавший за этим рост цен на нефть, и упомянутые Эльвирой Набиуллиной 2-3 месяца по валютной выручке, то рубль может укрепиться к лету. Но эксперты пока не спешат с такими оптимистичными заявлениями.

Как влияет слабый рубль на торговлю

Для отечественных предпринимателей, закупающих товары в России, такое положение, наоборот, максимально выгодно.

Расчет экономии (на примере партии в 1 миллион рублей):

закупка 16 марта (курс 1,0953): 1 миллион 95 тысяч 300 сомов.

закупка 20 марта (курс 1,0332): 1 миллион 33 тысячи 200 сомов.

сокращение затрат: 62 тысячи 100 сомов (снижение стоимости на 5,67 процента всего за одну рабочую неделю).

Зато экспортеры, поставляющие продукцию на российский рынок, напротив, несут потери при конвертации выручки в сомы. Это либо требует пересмотра ценовой политики, либо поиска дополнительных рынков сбыта в странах с более крепкой валютой (например, в Казахстане, учитывая рост тенге).

Такое положение может привести к тому, что доля России в товарообороте Кыргызстана увеличится еще больше. С начала 2026 года в структуре торговли со странами Евразийского экономического союза РФ занимала 68,6 процента.

А вот для КР можно говорить об обратной ситуации — республика и так потеряла в 2025 году значительную долю экспортных поставок. И в отношении России, ситуация, похоже, будет усугубляться.

Как ведут себя остальные валюты

Сом по отношению к доллару сохраняет стабильность на протяжении всего последнего года. Именно в поддержание этого курса Национальный банк периодически проводит крупные валютные интервенции. В итоге на это из резервов с начала 2026 года потратили $546,55 миллиона.

Посмотрим, как валютные колебания повлияли на возможности торговли с другими странами.

Доллар США (контракт на $100 тысяч)

Американская валюта остается эталоном стабильности с начала 2026 года.

Курс на 12 января: 87,55 сома.

Текущий курс: 87,4479 сома.

Изменение: минус 0,12 процента.

Разница в стоимости контракта составила всего 10 тысяч 210 сомов в пользу импортеров. Колебания в долларовом сегменте практически не ощутимы для крупного бизнеса.

Евро (контракт на 100 тысяч EUR)

С января европейская валюта заметно просела, что выгодно покупателям товаров из Евросоюза.

Пик в январе: 104,3891 сома.

Текущий курс: 100,1672 сома.

Изменение: минус 4,04 процента.

Импортеры европейских товаров экономят 422 тысячи 190 сомов на контракте. Экспортеры в ЕС теряют аналогичную сумму при конвертации выручки.

Казахстанский тенге (контракт на 10 миллионов KZT)

Тенге с середины января показал самый агрессивный рост среди валют региона.

Минимум в январе: 0,158 сома.

Текущий курс: 0,1813 сома.

Изменение: плюс 14,75 процента.

Для импортеров товаров из Казахстана закупка подорожала на 233 тысячи сомов. Кыргызстанские экспортеры, напротив, получают существенную премию к выручке при продаже товаров в РК.

Российский рубль (контракт на 1 миллион RUB)

Самая волатильная пара начала года, где сом максимально укрепился.

Пик в январе: 1,1438 сома.

Текущий курс: 1,0332 сома.

Изменение: минус 9,67 процента.

Импортеры из РФ экономят 110 тысяч 600 сомов на каждом миллионе рублей. Для экспортеров в Россию это означает потерю почти десятой части планируемого дохода.

Китайский юань (контракт на 100 тысяч CNY)

Юань демонстрирует умеренное, но стабильное укрепление, увеличивая стоимость поставок из Китая. В итоге следует ожидать определенного роста цен по товарам из Поднебесной.

Минимум в январе: 12,56 сома.

Текущий курс: 12,6685 сома.

Изменение: плюс 0,86 процента.

Закупка оборудования и товаров народного потребления в Китае стала дороже на 10 тысяч 850 сомов. Выгода остается на стороне экспортеров.