13:20
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда в 2025 году

По итогам прошлого года объем денежных переводов в Кыргызскую Республику составил $3,5 миллиарда, что эквивалентно 15,4 процента ВВП страны. Об этом сообщил Евразийский банк реконструкции и развития.

По его данным, показатель вырос на 16,8 процента в сравнении с 2024-м. Основной приток обеспечили поступления из России, которые увеличились на 16,1 процента.

Наращиванию объемов в долларовом выражении способствовало значительное укрепление курса рубля к доллару — на 24 процента в годовом исчислении к концу 2025-го. Стоит отметить, что курс рубля в этот период достиг максимума с середины 2022 года.

Влияние на экономику

В то же время курс сома к доллару США сохранял стабильность: за прошлый год национальная валюта ослабла всего на 0,5 процента.

Увеличение притока денежных средств оказало стимулирующее влияние на внутренний спрос. В результате объем внутренней торговли в Кыргызстане вырос на 17,8 процента по итогам года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362350/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов
В декабре 2025 года в Кыргызстан поступило $267,6 миллиона денежных переводов
Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда
Приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 17,2 процента — ЕАБР
Объем денежных переводов в Кыргызстан превысил $3 миллиарда
В 2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан увеличился
В РФ Росфинмониторинг наделен правом получать все данные о денежных переводах
В Кыргызстан из США поступило более $13,8 миллиона денежных переводов
Центробанк России отменил лимиты на переводы за рубеж для дружественных стран
Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
13:17
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадро...
13:14
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
13:02
Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей
12:58
Шаирбек Ташиев: Вокруг имени Тай-Мураса создают искусственный ажиотаж
12:53
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов