Объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда в 2025 году

По итогам прошлого года объем денежных переводов в Кыргызскую Республику составил $3,5 миллиарда, что эквивалентно 15,4 процента ВВП страны. Об этом сообщил Евразийский банк реконструкции и развития.

По его данным, показатель вырос на 16,8 процента в сравнении с 2024-м. Основной приток обеспечили поступления из России, которые увеличились на 16,1 процента.

Наращиванию объемов в долларовом выражении способствовало значительное укрепление курса рубля к доллару — на 24 процента в годовом исчислении к концу 2025-го. Стоит отметить, что курс рубля в этот период достиг максимума с середины 2022 года.

Влияние на экономику

В то же время курс сома к доллару США сохранял стабильность: за прошлый год национальная валюта ослабла всего на 0,5 процента.

Увеличение притока денежных средств оказало стимулирующее влияние на внутренний спрос. В результате объем внутренней торговли в Кыргызстане вырос на 17,8 процента по итогам года.