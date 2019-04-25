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Экономика

Ускорение роста экономики Кыргызстана прогнозирует Азиатский банк развития

Прогнозируемое восстановление роста ВВП Кыргызстана в 2019 году и рост в 2020-м связаны с некоторыми улучшениями в экономике, особенно в производстве золота. Об этом сегодня сообщила старший экономист представительства Азиатского банка развития в КР Гулькаир Тентиева.

По ее словам, на 2019 год АБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 4 процента, а в 2020-м — в 4,4 процента. Она отметила, что основным достижением 2018 года был положительный, но более медленный экономический рост экономики в 3,5 процента. Он отразил меньший рост в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Ожидается, что инфляция увеличится до 3 процентов в 2019 году и до 3,5 процента в 2020-м.

«Снижение рисков наводнений и связанных с ними стихийных бедствий стало неотложным в связи с изменениями климата. Все это будет происходить, несмотря на неблагоприятные последствия замедления роста в регионе, особенно в Казахстане и России — двух основных региональных партнерах Кыргызстана», — подчеркнула Гулькаир Тентиева.
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