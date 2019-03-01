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Экономика

В Кыргызстане запустили пилотный проект по регистрации юрлиц в электронной форме

С 1 марта 2019 года по 1 января 2020-го в Бишкеке и Чуйской области будет реализовываться пилотный проект по регистрации юридических лиц в электронном виде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что проект будут реализовывать Министерство юстиции, Госкомсвязи, Соцфонд, Госналоговая служба и Нацстатком. Итоги «пилота» подведут 1 января 2020 года. Если результат окажется положительным, то систему запустят по всей стране.

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При этом Министерству юстиции поручено принять необходимые организационно-технические и иные меры, связанные с проведением пилотного проекта.

Отметим, что ранее Министерство юстиции сообщало некоторые подробности проекта. Регистрировать компании через интернет смогут только владельцы нового биометрического паспорта образца 2017 года. Связано это с тем, что только в этом документе есть усиленная квалифицированная электронная подпись, определенная законодательством. Это позволяет заявителю аутентифицироваться в информационной системе Минюста через считывающее устройство (смарт-карты).
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