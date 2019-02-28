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О проведении пилотного проекта по регистрации юрлиц в электронной форме

Постановление Правительства КР от 26 февраля 2019 года № 94

О проведении пилотного проекта по государственной регистрации юридических лиц в электронной форме

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1, Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Министерству юстиции Кыргызской Республики совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Социальным фондом Кыргызской Республики, Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики (по согласованию) провести в период с 1 марта 2019 года по 1 января 2020 года на территории города Бишкек и Чуйской области пилотный проект по государственной регистрации юридических лиц в электронной форме.

2. Утвердить Временный порядок государственной регистрации юридических лиц в электронной форме согласно приложению.

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики:

- принять необходимые организационно-технические и иные меры, связанные с проведением пилотного проекта;

- провести разъяснительную и информационную работу среди населения о проведении пилотного проекта;

- в случае положительного результата пилотного проекта, в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, предусматривающего порядок государственной регистрации юридических лиц в электронной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2019 года.
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