В среднесрочной перспективе ожидается планомерное ослабление валют стран — участниц Евразийского банка развития при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Группы главного экономиста ЕАБР.

По его данным, в начале 2019 года наблюдается улучшение внешних условий работы экономик стран — участниц ЕАБР. Несмотря на наметившиеся тенденции замедления экономического роста в мире и сохранение рисков, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем, конъюнктура на основных экспортных рынках стран — участниц ЕАБР позитивно меняется.

«Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАБР зависит от устойчивости достигнутых результатов экономического развития и раскрытия потенциала внутриэкономических драйверов роста», — отмечают в банке.

Что касается Кыргызстана, то эксперты прогнозируют ускорение экономической активности в краткосрочной перспективе. Предпосылками для этого служат позитивные ожидания со стороны корпоративного сектора.