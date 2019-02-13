Итоги января. Экономика Кыргызстана на золотом коне

Благодаря увеличению добычи золота на Кумторе экономика Кыргызстана по итогам первого месяца 2019 года показала значительный рост. При этом цены выросли совсем незначительно, хотя за 30 дней сильно подорожали сигареты и свежие овощи.

Эффект низкой базы в действии

По данным Национального статистического комитета, ВВП Кыргызстана по итогам января 2019 года составил 30 миллиардов 243,4 миллиона сомов. Это на 6,4 процента больше показателя января 2018-го.

Важно отметить еще одну деталь. В первой половине прошлого года добыча золота на Кумторе значительно снизилась, а потому и рост экономики был невысокий. К концу года на месторождении стали перерабатывать богатую золотом руду. На этом фоне и рекордный рост экономики.

ВВП Кыргызстана

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор рост экономики положительный, но гораздо скромнее. Объем ВВП оценивается в 26 миллиардов 783,8 миллиона сомов, что на 1,9 процента больше показателя января 2018-го.

Добыча руды растет

Показатели промышленного производства в первый месяц года тоже весьма неплохи. Его объем — 19 миллиардов 357,7 миллиона сомов с ростом в 15,7 процента по сравнению с январем 2018-го.

Без учета Кумтора картина не такая яркая. Промышленной продукции выпустили на 11 миллиардов 979,2 миллиона сомов, что уже на 4,7 процента меньше, чем в прошлом году.

Взлеты промышленности

Снизилось производство нефтепродуктов (на 41,7 процента), в текстильном производстве (на 39,6 процента), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 21,3 процента), пищевых продуктов (на 13,4 процента).

Дорожают сигареты и овощи

В январе 2019 года рост потребительских цен и тарифов составил 0,4 процента. Больше всего подорожали табачные изделия (на 9,2 процента) и свежие овощи (8,8 процента).

В январе 2019 года снижение потребительских цен и тарифов отметили в Таласской области (на 0,1 процента). В Иссык-Кульской они сохранялись на уровне предыдущего месяца, а максимальный рост цен и тарифов за этот период (0,6 процента) в Джалал-Абадской области.

У кого растут зарплаты?

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 16 тысяч 218 сомов.

Рост зарплаты наблюдался на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы деятельности гостиниц и ресторанов.

Наиболее значительное повышение среднемесячной заработной платы в строительстве (11 процентов), сфере информации и связи (9,8 процента), государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения (9,2 процента), профессиональной, научной и технической деятельности (8,7 процента), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (8,4 процента), операций с недвижимым имуществом (7,7 процента).

По итогам 2018 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 792,54 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 282,99 сома.