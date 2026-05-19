Лесным хозяйствам КР переданы современная техника и оборудование

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Марсбек уулу Илич принял участие в церемонии передачи техники и оборудования для поддержки лесных хозяйств.



Мероприятие реализовано в рамках проекта «Устойчивость региональных пастбищных сообществ – АДАПТ» при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития — IFAD и Адаптационного фонда.

Современная техника и оборудование были переданы Кара-Кульджинскому, Ошскому лесным хозяйствам, Чон-Кеминскому природному парку, а также Кыргызского аграрного университета для выращивания саженцев, восстановления лесов и сохранения экосистем.В рамках поддержки заключены грантовые соглашения на сумму 49,7 миллиона сомов для развития питомников. Кроме того, с 18 лесными хозяйствами подписаны грантовые соглашения на сумму 112,1 миллиона сомов по восстановлению лесов на площади 1 тысяча 522 гектара.Всего в рамках проекта планируется восстановление и создание лесных насаждений на площади 2,5 тысячи гектаров по всей стране.