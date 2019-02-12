За год число застраховавших жилье в обязательном порядке выросло в 1,3 раза

В 2018 году обязательную страховку получили на 87 тысяч 295 единиц жилья, что почти в 1,3 раза больше, чем в 2017-м. Об этом сообщили в Госстраховой организации.

По ее данным, всего застраховано 94 тысячи 315 объектов. Активное страхование жилья проходит в сельской местности. Там оформлено 68 тысяч 31 договор, в городской местности — 16 тысяч 572 договора. В том числе 2 тысячи 692 договора оформлено льготной категории граждан.

Страховые выплаты в 5 миллионов 555,3 тысячи сомов получили 167 человек, чье имущество пострадало от пожара и стихийных бедствий. Всего с начала деятельности ОАО «ГСО» произвело 256 выплат на 22 миллиона 445 тысяч сомов.