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Экономика

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном не соответствует своему потенциалу

Фото пресс-службы Министерства экономики КР. Олег Панкратов (слева) на встрече с турецкими бизнесменами в Стамбуле

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном не соответствует потенциалу двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, министр экономики Олег Панкратов провел переговоры с президентом комитета по внешнеэкономическим связям Турции Наилем Олпаком. Турецкой стороне презентовали экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана, улучшенные условия для иностранных инвесторов, рассказали о работе свободных эконмических зон Кыргызстана и формировании СЭЗ «Нарын».

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«Решено рассмотреть возможности укрепления двустороннего сотрудничества, расширения торговли и устранения существующих барьеров в области торговли и инвестиций. Несмотря на то, что в сентябре 2018 года президенты двух стран поставили задачу увеличить объем товарооборота между странами до $1 миллиарда», — отмечено в сообщении.

Кроме того, турецкой стороне представили инвестиционные проекты в рамках государственно-частного партнерства в области энергетики, транспорта, спорта и проект реконструкции и модернизации Международного аэропорта «Манас».

Ассоциация экспортеров Турции является одной из крупных организаций страны, представляет интересы бизнеса, продвигает турецкие товары на иностранные рынки, увеличивает товарооборот с иностранными государствами, состоит из 61 союза отраслевых и региональных экспортеров.
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