Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном не соответствует своему потенциалу

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном не соответствует потенциалу двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
По ее данным, министр экономики Олег Панкратов провел переговоры с президентом комитета по внешнеэкономическим связям Турции Наилем Олпаком. Турецкой стороне презентовали экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана, улучшенные условия для иностранных инвесторов, рассказали о работе свободных эконмических зон Кыргызстана и формировании СЭЗ «Нарын».
Кроме того, турецкой стороне представили инвестиционные проекты в рамках государственно-частного партнерства в области энергетики, транспорта, спорта и проект реконструкции и модернизации Международного аэропорта «Манас».
Ассоциация экспортеров Турции является одной из крупных организаций страны, представляет интересы бизнеса, продвигает турецкие товары на иностранные рынки, увеличивает товарооборот с иностранными государствами, состоит из 61 союза отраслевых и региональных экспортеров.