В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды

В Кыргызстане повышают налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления фискальной политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.

По его словам, изменения вносят в статью 221 Налогового кодекса. Теперь цена золотосодержащих руды и концентрата определяется отдельно от золотого сплава и аффинированного золота.

Налог на вывоз золотосодержащих руды и концентратов повышаем на 3 процента. Ставки на сплав золота и аффинированное золото остаются на прежнем уровне. Кубан Айдаралиев

Цель изменений, считает Кубан Айдаралиев, — стимулировать горнодобывающие компании открывать перерабатывающие заводы в Кыргызстане.

«Кроме «Кумтора», все компании выводят золотосодержащие руды и концентраты из Кыргызстана. Руду перерабатывают в Казахстане, Китае и Турции. Мы хотим, чтобы наше золото оставалось здесь либо возвращалось в страну», — заявил Кубан Айдаралиев.

В Кыргызстане семь золотодобывающих компаний. В 2017 году вывезли 53 тысячи тонн руды, включая 3 тонны золота. За 9 месяцев 2018-го — 55 тысяч тонн руды, включая 3,8 тонны золота.