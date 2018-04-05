Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов

Кыргызская фондовая биржа и Агентство развития международного финансового центра обнародовали доклад «Правовые аспекты применения блокчейн-технологий в Кыргызстане». Выводы оказались необычными. Кыргызское законодательство к блокчейну готово и относится весьма дружелюбно.

Директор Агентства развития международного финансового центра Валерий Тутыхин рассказал ИА «24.kg», как блокчейн может привлечь в страну крупных иностранных инвесторов и почему не стоит сейчас вкладываться в биткоины.

— Почему вдруг решено провести исследование на возможность законного использования блокчейн-технологий в Кыргызстане?

— Сейчас сложилась такая ситуация, когда страны стали конкурировать за то, кто даст более комфортные условия для всех, кто занимается блокчейн-технологиями. Тот же соседний Узбекистан, который всегда считался консервативным государством, не просто толерантно к этому относится, но и пытается стать криптостолицей Центральной Азии. Кыргызстан — уникальная страна с либеральным законодательством. Нам стало интересно, можно ли на этой законодательной базе завести иностранных инвесторов.

— А Кыргызстан здесь причем? Зачем кому-то наш рынок для блокчейна?

— В мире нет недостатка в возможности заниматься блокчейном и криптовалютами в нерегулируемой среде без уплаты налогов и без контроля, даже не идентифицируясь. Конкуренция же между странами существует не за мелких анонимных игроков, а за серьезных инвесторов и фонды с десятками миллионов долларов.

Серьезные участники хотят инвестировать в криптоактивы только на регулируемом рынке.

Фактически иностранным инвесторам мы продаем Кыргызстан, его либеральное, но качественно регулирующее инвестиции законодательство. Мы убеждаем их в том, что Кыргызстан — достойный региональный финансовый центр, через который можно инвестировать в новые технологии.

— В Кыргызстане такое действительно возможно?

— Безусловно. Речь ведь не о том, чтобы найти в стране 500 талантливых блокчейн-программистов. С этим как раз будет проблема. А вот если кто-то хочет поторговать на регулируемой бирже, выпустить под такие активы ценные бумаги или заняться «майнингом», то это возможно. В отношении блокчейн-активов страны делятся на две группы. Одни могут считать криптовалюты ценными бумагами, а другие — только товаром. В Кыргызстане криптоактивы — товар. К тому же нам не нужно изменять законодательство, чтобы развивать блокчейн-технологии и привлекать сюда тех, кто заинтересован в развитии криптоэкономики. У нас уже все есть. Действующих законов и нормативно-правовых актов вполне достаточно.

— Но Национальный банк настоятельно не рекомендует кыргызстанцам вкладываться в криптовалюты...

— И правильно делает. Непрофессионалам на этом рынке делать нечего. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я даже больше скажу. Через год уже мало кто будет считать биткоин интересной инвестицией. Это не значит, что люди откажутся от криптовалют. Просто будут использоваться те криптоинструменты, которые привязаны к реальным деньгам и активам и которые более регулируемы.

— А зачем тогда звать в Кыргызстан иностранцев?

— Местная фондовая инфраструктура может использоваться для вложения средств в любые криптоактивы. Хочет кто-то покупать такие активы? Пусть делает это через местную товарную биржу и платит местные налоги. Хочет кто-то привлекать средства в свой стартап через ICO (сбор средств через размещение криптоправ)? Это можно сделать через Кыргызскую фондовую биржу. Ее правила листинга не такие сложные.

Мы хотим предложить листинг стартапов, предоставив возможность проводить регулируемое государством IPO (публичное размещение ценных бумаг) с возможностью торговать размещенными ценными бумагами в виде криптотокенов на блокчейне (как при ICO). Это увеличивает ликвидность ценных бумаг. Они будут одновременно обращаться на двух взаимосвязанных рынках — обычном и в криптосреде. В ближайшее время на этих условиях мы будем выводить на листинг одну из компаний.