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Бизнес

Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! запускает новую акцию в преддверии многочисленных праздников, в период которых можно сделать подарок родным, близким или себе любимому.

В период с 13 февраля по 2 апреля 2018 года особенно желанные и самые красивые платиновые номера можно купить по доступной цене со скидкой 70 процентов!

Как купить красивый номер?

  • Перейдите на сайт VIPNOMER.O.KG, где цены указаны уже с учетом скидки 70 процентов, и примите участие в торгах онлайн-аукциона путем отправки вашей ставки на соответствующий системный SMS-номер.
  • Вы можете выбрать и приобрести желаемый вами платиновый номер в любом из офисов продаж и обслуживания О! или в сети магазинов O!Store.
  • Также можно выбрать номер самостоятельно, с помощью услуги «Мой новый номер».

В рамках акции аукционные лоты обновляются каждый день.

Кому и зачем нужны платиновые номера?

1. Во-первых, красивый номер легче запоминается: оригинальный телефонный номер с редким и легко запоминающимся набором цифр выгодно выделяет ваш бизнес из массы конкурентов.

2. Во-вторых, это эффективно: люди охотнее звонят на красивые номера, чем на обычные, а значит, особенный и простой для восприятия телефонный номер способен увеличить продажи и принести дополнительную прибыль.

Наибольший успех красивый телефонный номер приносит в бизнесе, где имеет место ежедневное обслуживание большого числа людей: службы доставки, такси и грузоперевозки, справочные службы и контакт-центры, «горячие линии», сервисные, медицинские центры.

3. В-третьих, особенный телефонный номер — это показатель статуса его владельца: красивые телефонные номера редки, как настоящие драгоценности, поэтому их принято называть «платиновыми», «золотыми», «серебряными». Чем больше одинаковых цифр применяется в номере, тем он исключительнее. Такую роскошь могут позволить себе только успешные!

В рамках онлайн-аукциона представлены красивые статусные номера категории PLATINUM с кодами 0500, 501, 502, 505 или 507.

Главное — определитесь с комбинацией цифр, ведь вариантов великое множество.
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