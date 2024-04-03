Почему бизнес выбирает О!

Мобильная связь + скоростной интернет уже давно по умолчанию входят в пакет базовых опций для работы любого сотрудника. Принцип «оптом дешевле» работает и в сфере связи, и мобильный оператор О! («НУР Телеком») позаботился о выгодных тарифах и специальных предложениях для бизнеса.

Руководитель службы корпоративных продаж О! Сергей Тахавеев рассказал, какие продукты сейчас наиболее востребованы и что будет способствовать развитию рынка в дальнейшем.

— Корпоративную связь О! выбирают лучшие компании страны. B2B-сегмент в Кыргызстане растет, и это объясняется активной цифровизацией практически всех отраслей экономики. Растет спрос на инновационные решения у клиентов малого и среднего бизнеса, которым важна оптимизация и автоматизация рабочих процессов. Бизнес становится более открытым технологическому прогрессу.

Драйвером роста на рынке корпоративных телеком-услуг становятся комплексные цифровые и технологичные решения для коммерческих и государственных клиентов. Мы растем с нашими клиентами: чем больше у них потребность в цифровизации, тем больше услуг мы готовы для них предоставить. От наиболее востребованной SIP-телефонии для организации контакт-центра до обеспечения М2М-решений с защищенными каналами связи.

Мобильный оператор О! — надежный партнер государства

Компания «НУР Телеком» совместно с государственными службами постоянно работает над решением общенациональных задач. Это объясняется повышенным вниманием на уровне государства к цифровизации всех отраслей. Мобильный оператор О! помогает стране обеспечить скорейшее внедрение новых технологий для оцифровки бизнес-процессов предприятий.

На протяжении всей истории своего становления мобильный оператор О! всегда оказывал поддержку своим абонентам, сотрудникам государственного сектора. Специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и других сотрудников государственного сектора О! не только предоставляет наиболее выгодные по условиям и цене корпоративные тарифы, но и регулярно проводит специальные акции с кешбэками на счет абонента, которые значительно удешевляют связь для сотрудников государственных организаций.

Кстати, основой для нынешних наивыгоднейших корпоративных тарифов стали тарифы, разработанные во время пандемии. Тогда в экстренных условиях за считанные дни были разработаны специальные тарифы для учителей, медиков, милиции, МЧС и других служб, которые продолжали работу в то сложное время для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения стабильности в стране.

Тысячи госслужащих были обеспечены на период карантина бесплатной связью, десятки тысяч учителей и учеников обеспечены бесплатными тарифами для удаленного обучения. Именно О! стал инициатором обеспечения учеников и учителей полностью бесплатной связью для обучения на время ЧП, чего не было ни в КР, ни больше нигде в мире. Компания поддержала и баткенцев во время трагических событий на границе.

Мобильный оператор О! является лидером по покрытию сетью и, что главное, по обеспечению высокоскоростным мобильным интернетом LTE 4G населения Кыргызстана. О! первым запустил новейшую технологию LTE 4G в стране, и с тех пор благодаря конкуренции на рынке в том числе цены на мобильный интернет в нашей стране являются одними из самых дешевых в расчете за гигабайт не только во всей Центральной Азии, но и в мире.

Мобильный оператор О! благодарит клиентов за доверие и продолжает работать на благо страны не только на словах, но и на деле: стабильно, надежно, выгодно, инновационно.

Оставить заявку для консультации и подключения можно на сайте o.kg или посетить один из офисов корпоративного обслуживания компании. Задать любой вопрос по корпоративной связи и обслуживанию можно по почте corporate@nurtelecom.kg или по телефону: 0705705705.