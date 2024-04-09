Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ

В минувшую субботу сотрудники Мобильного оператора О! провели традиционную акцию «Посади дерево!»

Следуя доброй традиции, коллектив компании высадил уже шестой по счету зеленый парк, который на этот раз подарил общеобразовательной школе № 88 Бишкека.

«Мы рады вносить свой вклад в создание зеленых зон и здорового микроклимата для жителей столицы. Уверены, что наш пример способен вдохновлять остальных, и верим, что общими усилиями с горожанами и другими компаниями мы сможем добиться значительных результатов в создании здоровой окружающей среды», — отметила представитель компании Эркина Сарбашева.

Совместно с учителями и старшеклассниками проделана большая работа — школьный двор буквально преобразился в яркий зеленый уголок, посажены новые ели и сосны.

Мобильный оператор О! с готовностью поддерживает проведение пятилетней национальной кампании «Жашыл мурас» («Зеленое наследие»), объявленной президентом Садыром Жапаровым в 2023 году. Каждое посаженное дерево становится напоминанием о важности озеленения и сохранения природы для будущих поколений.