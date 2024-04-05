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Бизнес

Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас

Все абоненты О! могут получать бонусы, просто разговаривая по телефону и оплачивая услуги связи!

Потратить эти бонусы можно снова на связь.

1 бонус = 1 сом

«Подобная программа лояльности — единственная в Кыргызстане. Так мы хотим сделать приятное всем нашим абонентам по случаю 15-летия компании и сказать «Спасибо!» за доверие», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Как накопить бонусы?

Накапливать бонусы просто. Один процент от денежных средств, потраченных на услуги связи О!, зачисляется на бонусный счет абонента О!. Получить бонусы можно также при оплате товаров и услуг через электронный кошелек «О!Деньги» по QR. Все бонусы суммируются.

Чтобы начать получать О!Бонусы, убедитесь, что у вас любой из тарифов актуальной линейки «Переходи на О!», установлена последняя версия приложения «Мой О!» и вы идентифицированный держатель электронного кошелька «О!Деньги».

«Мой О!» — это личный кабинет абонента О! и Saima Telecom, электронный кошелек «О!Деньги» и маркетплейс «О!Маркет».

Как потратить бонусы?

Потратить О!Бонусы можно по-разному. Можно пополнить свой же баланс, а можно использовать их при оплате услуг или товаров партнеров, участвующих в программе «О!Бонус».

Важно: начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции, в том числе перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте o.kg.

Акция действует с 28 ноября 2023 года до 31 декабря 2026-го. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года. Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/290895/
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