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Бизнес

Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom

Откройте дверь в мир безграничных возможностей с новым тарифным планом Saima Telecom.

Встречайте тариф «ПРЕМИУМ 300 мбит/сек + O!TV» за 1 тысячу 180 сомов в месяц, где вас ждут:

  • высокоскоростной интернет до 300 мегабит в секунду;
  • 220 ТВ-каналов, включая каналы в HD-качестве;
  • целых пять онлайн-кинотеатров: ETNOMEDIA, START, MORE.TV, PREMIER, «О!КИНО»;
  • возможность подключить пять устройств к одному аккаунту;
  • просмотр YouTube прямо с телевизора.

Кроме этого, вы сможете получить ТВ-приставку БЕСПЛАТНО в ответственное хранение. Дополнительно вы можете получить в аренду высокопроизводительный роутер всего за 100 сомов в месяц.

Для подключения напишите или позвоните по указанным номерам или на сайте saimatelecom.kg:

— 0708 909000 (WhatsApp/Telegram и звонки);
— 0554 909900.

Новые тарифы доступны для новых абонентов, физических лиц. Подробности приобретения Wi-Fi-роутера, а также информацию о районах, в которых доступно подключение тарифа до 300 мегабит в секунду, уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном сall-центре. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо».

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-KP от 24.11.2003. Информация актуальна на 11.04.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291393/
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Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
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