Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom

Откройте дверь в мир безграничных возможностей с новым тарифным планом Saima Telecom.

Встречайте тариф «ПРЕМИУМ 300 мбит/сек + O!TV» за 1 тысячу 180 сомов в месяц, где вас ждут:

высокоскоростной интернет до 300 мегабит в секунду;

220 ТВ-каналов, включая каналы в HD-качестве;

целых пять онлайн-кинотеатров: ETNOMEDIA, START, MORE.TV, PREMIER, «О!КИНО»;

возможность подключить пять устройств к одному аккаунту;

просмотр YouTube прямо с телевизора.

Кроме этого, вы сможете получить ТВ-приставку БЕСПЛАТНО в ответственное хранение. Дополнительно вы можете получить в аренду высокопроизводительный роутер всего за 100 сомов в месяц.

Для подключения напишите или позвоните по указанным номерам или на сайте saimatelecom.kg:

— 0708 909000 (WhatsApp/Telegram и звонки);

— 0554 909900.

Новые тарифы доступны для новых абонентов, физических лиц. Подробности приобретения Wi-Fi-роутера, а также информацию о районах, в которых доступно подключение тарифа до 300 мегабит в секунду, уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном сall-центре. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо».

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-KP от 24.11.2003. Информация актуальна на 11.04.2024.