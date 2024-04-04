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Бизнес

Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!

O!Store запускает новую акцию, по которой можно воспользоваться большой скидкой и забрать выгодно сразу два новых смартфона.

Купите один из смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Infinix, Vivo, Poco, Realme и получите скидку 50 процентов на смартфон Infinix!

  • Хотите оплачивать не спеша? В O!Store есть рассрочка без процентов.
  • Не знаете, что выбрать? В O!Store вы всегда найдете современные смартфоны самых разных брендов.
  • Нет времени заехать в магазин? Закажите смартфон онлайн! Бесплатная доставка работает по Бишкеку + вам подарят подарки: 20 ГБ интернета и, если нужно, привезут SIM-карту.

Оформить заказ, уточнить адрес ближайшего магазина и задать другие вопросы можно по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2024 года во всех магазинах O!Store. Скидка 50 процентов действует на смартфон Infinix при покупке смартфона Infinix и другого смартфона в одном чеке. Стоимость выбранного смартфона Infinix не должна превышать, но может быть равна стоимости первого смартфона. Смартфоны прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия. Количество товара по акции ограничено. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/290753/
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