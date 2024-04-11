Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети

Мобильный оператор О! не только сохраняет, но и увеличивает темпы строительства базовых станций. Сеть О! уже несколько лет подряд удерживает лидерство в стране по охвату и емкости всех видов сетей.

Работа по запуску новых базовых станций и модернизации оборудования продолжается непрерывно. Специалисты технической дирекции продолжают строительство инфраструктуры сети О! высокими темпами. Только за прошлый месяц силами технических специалистов компании была обеспечена устойчивая связь и высокие скорости интернета в каждой области страны в более чем в 350 населенных пунктах:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Шопокове, Канте, Токмаке, Кара-Балте, Кемине, Орловке, Каинды, в поселке городского типа Чон-Арык, на территории аэропорта «Манас», рудника «АлтынКен», СЭЗ Бишкек, в ущелье Аламудун, а также в жилмассивах «Ак-Бата», «Акыл-Ордо», «Оскон-Ордо», «Калыс-Ордо», «Алтын-Ордо», «Умут», «Биримдик», на дачах Приборист, Горный Ветерок, Самшит, Эмгек, Береке, Здоровье, Север, Проектировщик, Восход, Ручеек, Дачи Су и в населенных пунктах Кунтуу, Студенческое, Манас, Кызыл-Туу, Джал, Сарбан, Ленинское, Кара-Джыгач, Озерное, Алексеевка, Военно-Антоновка, Новопавловка, Заречное, Самансур, Мраморное, Рассвет, Полтавка, Александровка, Новопокровка, Сокулук, Джаны-Джер, Джаны-Пахта, Мирный, Майское, Комсомольское, Нижний Орок, Верхний Орок, Ак-Джол, Тош-Булак, Селекционное, Берюлю, Фрунзе, Белек, Чон-Джар, Жангарач, Учкун, Саз, Камышановка, имени Панфилова, Северное, Садовое, Мирное, Нижневосточное, Первое Мая, Ак-Кашат, Кашка-Баш, Маевка, Нижняя-Ала-Арча, Гидростроитель, Дружба, Кен-Булун, Милянфан, Интернациональное, Дмитриевка, Нижняя Серафимовка, Ичке-Суу, Ивановка, Киршелк, Кенеш, Бирдик, Рот-Фронт, Узун-Булак, Советское, Чолпон, Джээк, имени Гагарина, имени Кирова, Красная Речка, Туз, Чон-Даалы, Жайылма, Люксембург, имени Тельмана, Жетиген, Ак-Сай, Кировское, Буденовка, Ак-Кудук, Дружба, Дачное, Джер-Казар, Юрьевка, Нурманбет, Первомайское, Сын-Таш, Отогон, Эпкин, Чон-Даалы, Искра, Чуй, Кара-Дебе, Калыгул, Кегети, Сайлык, Джаны-Турмуш, Ак-Бешим, Виноградное, Кош-Коргон, Кош-Кашат, Кошой, Шамшы, Онбир-Джылга, имени Чапаева, Акматбек, Джаны-Джол, Лебединовка, Беш-Кюнгей, Таш-Добо, Таш-Дебе, Пригородное, Васильевка, Кой-Таш, Прохладное, Кек-Джар, Аламудун, Кайырма, Кашка-Суу, Арчалы, Сары-Джон, Бек-Тоо, Береке, Орто-Сай, Арашан, Петропавловка, Монолдор, Сосновка, Новониколаевка, Орто-Суу, Бексе-Джол, Бекитай, Степное, Ставрополовка, Федоровка, Эриктуу, Айдарбек, Ак-Башат, Алтын, Кара-Суу, Сары-Булак, Джон-Арык, Чым-Коргон, Жаны-Алыш, Ильичевское, Кара-Булак, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Кызыл-Суу, Беловодское, Сретенка, Петровка, Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Спартак, Предтеченка, Чон-Арык, Темен-Суу, Беш-Терек, Крупское, Кыз-Моло, Ак-Башат, Чалдыбар, Кюрпюльдек, Кум-Арык, Орто-Кайырма, Эркин-Сай, Букара, Панфиловское, Эфиронос, Вознесеновка, Октябрьское, Орто-Арык, Ровное, Чолок-Арык.

Иссык-Кульская область: в городе Караколе, на территории горнолыжной базы «Каракол» и в селах Чон-Таш, Бактуу-Долоноту (Прогресс), Бостери, Жалгыз-Орюк, Темир-Канат, Тегизчил, Туура-Суу, Кек-Мойнок-Второе.

Таласская область: в городе Таласе, в селах Туйте, Бакай-Ата, Уч-Булак, Ак-Башат, Боо-Терек, Кызыл-Адыр, Кара-Суу, Покровка, Арал, Чат-Базар, Кепюре-Базар, Манас, Атая Огонбаева, Кызыл-Туу, Талды-Булак, Сасык-Булак, Уч-Эмчек, Озгерюш, Орнек, Кыргызстан, Арашан.

Нарынская область: в городе Нарыне и в селах Кек-Ой, Джер-Кечкю, Бугучу, Кум-Дебе, Кара-Саз, Эпкин, Мин-Куш, Джаны-Талап, Большевик, Кызыл-Эмгек, Кадыралы, Кара-Кече, Кызыл-Дебе, Шамшы, Кек-Джар, Ак-Кыя, Ат-Башы, Тюгель-Сай, Чекилдек.

Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Кербене, Кок-Жангаке, в поселке городского типа Кетмен-Тебе, на территории стратегических объектов: рудника «Макмал Голд» и Курп-Сайской ГЭС, в селах Нарын, Торук, Оогон-Талаа, Советское, Кызыл-Октябрь, Сакалды, Талаа-Булак, Чет-Булак, Карамарт, Ак-Тоок, Бирлик, Кырго, Кек-Алма, Джениш, Бегет, Таран-Базар, Саты, Чон-Багыш, Бобуй, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Димитровка, Падек, Арсланбоб, Кызыл-Ай, Массы, Чек, Ноокен, Таран-Базар, Сузак, Арал, Орто-Азия, Бостон, Найман, Балта-Казы, Уч-Терек, Саргата, Чон-Арык, Толук, Алмалуу, Ноот.

Ошская область: в городах Оше, Узгене, Кара-Кисмаке, в районе КПП «Иркештам-автодорожный», дач Горный Тюльпан, а также в селах Нура, Маданият, Каратай, Пор, Кенеш, Большевик, Араван, ВЛКСМ, Нурдар, Медресе, Телейкен, Озгур, Ак-Колот, Федорово, Джапалак, Кара-Джыгач, Ынтымак, Савай, Ак-Таш, Монок, Фуркат, Кен-Сай, имени Кирова, Бек-Джар, Ана-Кызыл, Кызыл-Кырман, Туз-Бель.

Баткенская область: в городах Баткене, Раззакове, в районе учреждения Ак-Тилек, а также в селах Орукзар, Жаш-Тилек, Жетиген, Самаркандык, Кайтпас, Бюргендю, Орозбеково, Алга, Чал-Таш, Пульгон, Таш-Кыя, Кызыл-Жол, Тажик-Кыштак, Какыр, Уч-Коргон.

О! — лидер Кыргызстана по охвату 4G LTE сетью почти 100 процентов населения.

Посмотреть карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg.

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