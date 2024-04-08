Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»

Замените обычную контрольно-кассовую машину удобной мобильной онлайн-кассой «О!Касса».

Это надежное и экономически выгодное решение для бизнеса, которое идеально подойдет предпринимателям.

Онлайн-ККМ «О!Касса»:

соответствует всем требованиям Налоговой службы Кыргызской Республики и мгновенно передает информацию;

поддерживает все кассовые операции: продажу, отправку чеков покупателям, возврат, открытие и закрытие смены, выдачу и внесение денег, промежуточные итоги и прочее;

помогает предпринимателям вести бизнес из любой точки мира.

При расчетах с клиентами можно принимать наличные, банковские карты и электронные деньги.

Оформив договор сейчас, вы сможете пользоваться приложением «О!Касса» бесплатно вплоть до 31 мая 2024 года.

Как начать пользоваться сервисом:

заключите договор в любом магазине O!Store и скачайте приложение «О!Касса»;

список необходимых документов можете посмотреть по ссылке: kkm.o.kg.

Программная ККМ «О!Касса» включена в Реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных уполномоченным налоговым органом к использованию на территории Кыргызской Республики.