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Бизнес

Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»

Замените обычную контрольно-кассовую машину удобной мобильной онлайн-кассой «О!Касса».

Это надежное и экономически выгодное решение для бизнеса, которое идеально подойдет предпринимателям.

Онлайн-ККМ «О!Касса»:

  • соответствует всем требованиям Налоговой службы Кыргызской Республики и мгновенно передает информацию;
  • поддерживает все кассовые операции: продажу, отправку чеков покупателям, возврат, открытие и закрытие смены, выдачу и внесение денег, промежуточные итоги и прочее;
  • помогает предпринимателям вести бизнес из любой точки мира.

При расчетах с клиентами можно принимать наличные, банковские карты и электронные деньги.

Оформив договор сейчас, вы сможете пользоваться приложением «О!Касса» бесплатно вплоть до 31 мая 2024 года.

Как начать пользоваться сервисом:

  • заключите договор в любом магазине O!Store и скачайте приложение «О!Касса»;
  • список необходимых документов можете посмотреть по ссылке: kkm.o.kg.

Программная ККМ «О!Касса» включена в Реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных уполномоченным налоговым органом к использованию на территории Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291064/
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