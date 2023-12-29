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Бизнес

Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими праздниками и сообщает о праздничном графике работы.

Чтобы быть на связи в Новый год, пополните свой баланс заранее. Баланс можно пополнить через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!», в любых терминалах и офисах продаж и обслуживания O!Store. Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg.

31 декабря 2023 года все магазины и офисы продаж и обслуживания работают до 16.00, за исключением:

  • ТЦ «Вефа», ТЦ «Бишкек Парк» — до 20.00;
  • ТЦ «Азия Молл» — до 18.00;
  • ТЦ «Дордой Плаза» — до 20.00;
  • ТЦ «ГУМ» — до 20.00.

1 января 2024 года во всех офисах выходной, кроме:

  • ТЦ «Бишкек Парк» — с 13.00 до 22.00;
  • ТЦ «Вефа» — с 14.00 до 22.00;
  • ТЦ «Азия Молл» O!Store — с 14.00 до 22.00.

Со 2 января 2024 года все магазины и офисы продаж и обслуживания возобновляют работу в штатном режиме, за исключением:

  • ТЦ «Табылга» возобновляет работу с 7 января;
  • O!Store по адресу проспект Чуй, 111А, 1-й этаж возобновляет работу с 3 января;
  • ТЦ «Беш Сары» и ТЦ «Беш Сары Сити» возобновляют работу с 4 января 2024 года;
  • Джалал-Абад (по улице Ленина, 40, ТД «Айгуль» 1-й этаж и улице Токтогула, 40, ориентир ТЦ Plaza) возобновляют работу с 3 января.

Интернет-магазин ostore.kg принимает заказы каждый день с 09.00 до 21.00 без выходных по телефону 0705 007 000. Бесплатная доставка по Бишкеку не будет работать 31 декабря, 1 и 2 января. Снова заказать бесплатную доставку можно будет 3, 4 и 5 января с 10.00 до 16.00, с 6 января в силу вступает обычный график работы с 10.00 до 20.00, без выходных.

Операторы информационно-справочной службы О! будут работать для вас без выходных. Написать в службу поддержки можно круглосуточно в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter.

Спешите за подарками

Мобильный оператор О! приглашает вас за подарками в O!Store. Если вам некогда, просто позвоните 0705 007 000 и подарок приедет к вам сам — по Бишкеку работает бесплатная доставка. Прямо сейчас действуют праздничные акции. В наличии большой ассортимент смартфонов от ведущих мировых брендов и аксессуаров.

В Новый год вместе с О!.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283431/
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