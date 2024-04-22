Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию

В Бишкеке состоялась презентация косметики и БАДов монгольской компании «Монос». Продукцию можно приобрести в сети аптек «Лекарь» — их первого официального партнера в Кыргызстане.

На мероприятии гендиректор «Монос Групп» Хурэлбаатар Ананд рассказал, что фирма существует 34 года.

«Большинство людей думают, что Монголия — маленькая и не очень развитая страна между Россией и Китаем, с населением всего 3,5 миллиона человек. Но на самом деле это не так. С начала 90-х годов в Монголию стали импортировать товары со всего мира. Когда мы начинали производство косметики, конкуренция была большая. Уже на протяжении 34 лет «Монос косметикс» конкурирует на нашем рынке с мировыми брендами, а теперь мы вышли и за пределы государства», — сказал он.

Хурэлбаатар Ананд с гордостью отметил, что продукция компании имеет сертификат международного стандарта GMP.

«Только 5 процентов производимой во всем мире косметики имеют такой сертификат. GMP — стандарт, признанный во всем мире, подтверждает высокое качество продукции. GMP включает в себя установление менеджмента качества, контроля качества и квалификационных испытаний», — проинформировал он.

По словам главы «Монос Групп», над производством косметики работают не только монгольские ученые, но и специалисты из Южной Кореи. А многолетнее сотрудничество с Лабораторией косметических исследований и разработок Университета Гэгу (Южная Корея) позволяет проводить исследования, анализы, технологии новых продуктов на очень высоком уровне.

Компания внедрила в состав косметики овечий жир, традиционно используемый монголами в лечебных целях. Выпущены крем для рук и детский крем из серии «Биомон кидс» из жира овечьего хвоста. Продукцию можно приобрести в сети аптек «Лекарь». А в будущем товары «Монос Групп» появятся и в магазинах.

Дочерняя фирма «Монос Групп» «Монос фуд» также вошла со своей продукцией на кыргызстанский рынок. Компания существует уже 32 года. Она производит полезные органические продукты, БАДы, чаи и витамины. Продукция «Монос фуд» — результат многолетнего изучения монгольской народной медицины с добавками редких лекарственных растений.

«Монос Фарм», «Монос фуд» и «Монос косметикс», входящие в состав «Монос Групп», выпускают более 800 наименований продукции. На продажу в Кыргызстане пока получили лицензии чуть более ста из них.

Посол Монголии в КР Ганхуяг Содном рассказал, что с деятельностью фирмы ознакомился, когда работал директором в исследовательском центре при Министерстве иностранных дел в 2018-м.

«Тогда перед нами встала задача выйти на евразийский рынок. Российский рынок был велик для нас, мы бы не смогли в случае больших заказов обеспечить нужные объемы поставок. Когда я стал послом в Кыргызстане, предложил компании поставлять продукцию сюда. Были пандемия, карантин. Но, несмотря на это, представители фирмы приехали в КР. Я им рассказал про кыргызский рынок, его преимущества, и продукция компании вошла на этот рынок. Я горжусь нашей национальной фирмой и надеюсь, что в будущем все их товары здесь приобретут лицензии на продажу», — заключил он.

Всего «Монос Групп» имеет 16 дочерних компаний, которые являются лидерами в сферах промышленности, торговли, услуг, образования и информационных технологий. Три из них представлены на рынке Кыргызстана. Компания, по словам ее гендиректора Хурэлбаатара Ананда, будет работать над тем, чтобы все остальные предприятия тоже вошли на кыргызстанский рынок.

«Монос Групп» гордится своей лекарственной продукцией, но в КР пока поставляются только БАДы.

«У лекарственной продукции очень сложная процедура регистрации, так как она полтора-два года проходит изучение и только потом получает разрешение на продажу. Пока «Монос Фарм» предоставила в Кыргызстане два вида продукции на изучение», — рассказал Хурэлбаатар Ананд.

А пока, по его словам, следующая компания, которая начнет работу в КР, — это интернет-магазины «Е-Монос», которые занимается электронной коммерцией фармацевтических препаратов.

С момента своего создания фирма «Е-Монос» стала лидером в области доставки лекарств, внедряя электронные рецепты, онлайн-заказ и услуги по доставке медицинского страхования со скидкой в Монголии. Также она запустила системы членства в аптеках, лояльности и купонных вознаграждений.

Сейчас «Е-Монос» ежемесячно осуществляет в Монголии более 10 тысяч поставок. Ее веб-сайт посещают 300 тысяч человек в месяц.

Еще одна дочерняя компания «Монос Групп», которая в ближайшее время планирует начать деятельность в Кыргызстане, — это Green Gate International Ltd. Она поставляет своим клиентам органические продукты, средства гигиены и товары по уходу для матери и ребенка. Особое внимание уделяется безопасному хранению этих товаров, в том числе во время транспортировки, и качественному обслуживанию клиентов.

ООО Green Gate International пропагандирует здоровый образ жизни в Монголии и готовится это делать в КР.