Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store

Популярная сеть магазинов мобильных товаров и техники O!Store празднует свой 8-й день рождения и по этому случаю объявляет праздничные скидки до 30 процентов на весь ассортимент:

минус 30 процентов на аксессуары до 1 тысячи 500 сомов;

минус 10 процентов на аксессуары, гаджеты, смарт-часы, электросамокаты и другие товары от 1 тысячи 501 сома.

Вот уже восемь лет клиенты выбирают O!Store за:

широчайший ассортимент смартфонов: O!Store — официальный партнер именитых брендов, среди которых Samsung, Apple, Xiaomi, POCO, Tecno, Infinix, Realme и другие;

O!Store — официальный партнер именитых брендов, среди которых Samsung, Apple, Xiaomi, POCO, Tecno, Infinix, Realme и другие; разнообразие умных устройств для дома и аксессуаров: есть все для подключения к скоростному мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома. Более 20 тысяч аксессуаров для мобильных устройств: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки и наушники легендарного бренда JBL, ультрамодные сумки, бананки и рюкзаки немецкой компании RivaCase, портативные зарядки, устройства для системы «умный дом» и многое другое;

есть все для подключения к скоростному мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома. Более 20 тысяч аксессуаров для мобильных устройств: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки и наушники легендарного бренда JBL, ультрамодные сумки, бананки и рюкзаки немецкой компании RivaCase, портативные зарядки, устройства для системы «умный дом» и многое другое; доступность: сеть магазинов насчитывает более 110 филиалов по всему Кыргызстану. Смартфоны можно выбрать на сайте ostore.kg, сделать заказ просто по телефону 0705007000 и дополнительно получить в подарок БОНУС +20 ГБ интернета, наушники и пауэрбанк;

сеть магазинов насчитывает более 110 филиалов по всему Кыргызстану. Смартфоны можно выбрать на сайте ostore.kg, сделать заказ просто по телефону 0705007000 и дополнительно получить в подарок БОНУС +20 ГБ интернета, наушники и пауэрбанк; гибкую рассрочку: возьмите то, что вы хотите, здесь и сейчас с возможностью оплачивать покупку постепенно без процентов и переплат;

возьмите то, что вы хотите, здесь и сейчас с возможностью оплачивать покупку постепенно без процентов и переплат; выгоду: акции и праздничные скидки проходят на постоянной основе и позволяют значительно экономить. Покупатели уже получили сотни подарков и впереди еще много интересного;

акции и праздничные скидки проходят на постоянной основе и позволяют значительно экономить. Покупатели уже получили сотни подарков и впереди еще много интересного; надежность: сертифицированный товар от официальных поставщиков + гарантийное обслуживание от производителя;

сертифицированный товар от официальных поставщиков + гарантийное обслуживание от производителя; качественный сервис: консультанты O!Store — квалифицированные профессионалы и настоящие чемпионы по решению самых разных вопросов в области мобильной связи. Вам помогут с выбором нужной модели смартфона, подключить удобный тариф и многое-многое другое.

Команда O!Store благодарит всех клиентов за доверие. Мы ценим каждого из вас и продолжим радовать лучшим сервисом!

O!Store — магазин умных решений на каждый день.

Скидка 30 процентов действует на аксессуары до 1 тысячи 500 сомов, 10 процентов — на аксессуары, гаджеты, смарт-часы, электросамокаты и другие товары от 1 тысячи 501 сома и выше. В акции не участвуют смартфоны. Количество товара ограничено. Пауэрбанки, наушники, колонки, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства, автопылесосы прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении.

Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037 от 22.06.2017. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.