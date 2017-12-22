Сегодня MegaCom запустил новое мобильное приложение MegaChat, которое дает невероятные возможности для общения!

C MegaChat вы можете быть на связи в любой стране мира и отвечать на входящие звонки через это приложение.

Где бы вы ни находились, ваши родные и близкие могут позвонить вам на виртуальный номер как на обычный номер MegaCom, даже если у них еще не установлен MegaChat.

Совершать звонки между виртуальными номерами MegaCom внутри MegaChat можно БЕСПЛАТНО. Более того, вы сможете звонить на номера мобильных операторов Кыргызстана и даже на стационарные телефоны из любой точки мира и по выгодным тарифам!

В приложении MegaChat кроме звонков можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, выражать свои эмоции уникальными стикерами.

Поэтому спешите как можно скорее скачать на свой смартфон MegaChat, ведь в приложении могут зарегистрироваться все, даже если вы еще не абонент MegaCom.

Чтобы оценить все возможности приложения MegaChat, скачайте его в Google PlayMarket для Android.