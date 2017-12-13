Воспользуйтесь возможностью легко и просто совершать платежи и переводы с электронного кошелька, установленного на вашем смартфоне. Благодаря новому сервису MegaPay оплачивайте услуги в любом месте и в любое время и не нужно искать платежные терминалы!

MegaPay доступен для всех абонентов мобильного оператора с предоплатной системой расчета.

Электронный кошелек MegaPay — это:

прозрачное и безопасное использование финансов;

быстрая и удобная оплата свыше 70 услуг с вашего электронного кошелька;

круглосуточное функционирование сервиса.

Интерфейс онлайн-сервиса понравится как опытным пользователям, так и тем, кто впервые сталкивается с приложениями такого рода. Высокопрофессиональные разработчики приложили все усилия для создания максимально удобной навигации MegaPay. Для входа в приложение используются: логин — номер телефона в формате 055Ахххххх, 4-значный числовой пароль, полученный по SMS при подключении и прохождении регистрации.

Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, необходимо установить на свой гаджет приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав ее из Google PlayMarket или AppStore. Или же посетить официальный сайт с веб-версией сервиса.

MegaPay — плати легко!