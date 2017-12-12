MegaCom продолжает техническое развитие сети

Компания MegaCom стремится и дальше улучшать качество мобильной связи по всей территории Кыргызстана, уделяя особое внимание отдаленным населенным пунктам страны.

В прошлом месяце технология третьего поколения запущена в селах Беш-Бадам, Киргиз-Гава и Кыргоо Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке Кыргызстана.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G-, 3G- и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.