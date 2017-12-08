Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!

MegaCom постоянно расширяет список стран, где его абоненты смогут воспользоваться услугами интернет-роуминга. Теперь путешественники из Кыргызстана будут чувствовать себя комфортно даже во время поездки в такое загадочное и далекое государство, как Буркина-Фасо.

Кыргызстанцы получили возможность отправлять электронные письма, общаться в социальных сетях и поддерживать связь с родными в гостевой сети операторов Vodafone Czech Republic a.s. (Чехия), Onatel S.A. (Буркина-Фасо), Vodacom (Pty) Ltd (Южно-Африканская Республика) и Vodafone — Albania (Албания).

Для удобства абонентов в роуминге предоставлено множество услуг, которые будут выгодны каждому. Специально для любителей обмениваться текстовыми сообщениями разработан пакет «SMS 25». При его подключении, заплатив всего 95 сомов на 10 дней, вы сможете отправлять SMS-сообщения в роуминге по выгодным ценам.

Для тех, кто остался без денег на балансе в чужой стране, существует услуга «Пополни мой баланс в роуминге», которая предоставляет возможность странствующему абоненту отправлять своим родным и близким запрос с просьбой пополнить его мобильный счет.

Перед выездом в другие страны не забудьте подключить роуминг! Для этого обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга.

Передача данных в роуминге тарифицируется в соответствии с действующими тарифами на 3G/GPRS-роуминг. Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom — общение без границ!