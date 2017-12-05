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Бизнес

Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет

Вам не спится и хочется заниматься в это время интернет-серфингом без ограничения скорости и с существенной экономией средств? Услуга «Ночь без границ» будто создана для этого.

С тарифной опцией «Ночь без границ» вы можете пользоваться Интернетом в неограниченном объеме и на максимально доступной скорости с 12 часов ночи до 8 утра.

В ночной тишине никто не будет мешать открывать ваши любимые сайты, общаться в социальных сетях, просматривать видеоролики и фильмы в высоком качестве. И весь этот объем информации загружается за считанные секунды благодаря новейшей технологии связи — 4G LTE от MegaCom!

А в придачу вы получаете 480 минут разговора и 480 SMS внутри сети!

Благодаря услуге «Ночь без границ» от ведущего мобильного оператора можно существенно сэкономить. Абонентская плата всего 2,5 сома в день! Первое подключение 0 сомов! Команда активации: *091*1#

«Ночь без границ» — это максимум скорости, общения и мобильных развлечений!
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