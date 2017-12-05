Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти

Накануне в редакцию ИА «24.kg» обратилась группа врачей, которые сообщили, что направили обращение на имя президента С.Жээнбекова, премьер-министра С.Исакова, генпрокурора И.Джолдубаевой, председателя ГКНБ А.Сегизбаева, секретаря Совета безопасности А.Курманалиева, а также 120 народных избранников — депутатов Жогорку Кенеша. Адресовано оно и рядовым гражданам Кыргызстана.

Обратиться практически ко всем ветвям власти и гражданскому сообществу врачей и медицинских работников, написали они, вынудила «катастрофическая ситуация в системе здравоохранения, вызванная деятельностью министра Т.Батыралиева».

Авторы документа, а под ним подписались 26 работников отрасли, считают, что за время работы министра «количество нарушений и некомпетентных решений» постоянно росло, как и «его чувство уверенности в безнаказанности». Врачи и медработники по пунктам, подробно, с указанием приказов и распоряжений, перечислили все нарушения, с которыми они больше не хотят мириться.

К главным просчетам руководства они относят его кадровую политику, называя ее главным дестабилизирующим фактором. Суть ее выразилась в отмене предыдущих приказов Минздрава по вопросам конкурсного отбора руководителей организаций здравоохранения, принятых в свое время для сокращения коррупционных рисков. «За три года уволено по различным причинам более 120 руководителей медучреждений, что составляет практически 50 процентов всех учреждений страны, — говорится в обращении. — В связи с отменой конкурсов и снижением прозрачности при назначении возникали неоднократные скандалы». И даже когда приказом конкурс был возвращен, пять руководителей назначили без него, сказано в документе.

В результате конфликтов из-за отказа Минздрава признать результаты аттестации, проведенной стоматологической ассоциацией, специалисты нескольких регионов, пишут врачи, месяцами оставались без положенных доплат.

Затяжной кризис в Национальном центре онкологии, напоминают авторы документа, удалось урегулировать через прямое вмешательство президента А.Атамбаева и премьера С.Исакова.

Крупный скандал «на фоне безграмотного управления» возник и в Департаменте здравоохранения Бишкека, однако у руководства «ответные реакции начались только после перехода кризиса в публичное поле», говорится в обращении.

А «назначение в качестве руководителя группы управления грантами лица, не соответствующего квалификационным критериям», пишут они, вообще «отбросило страну на несколько лет назад» и «привело к потере $1 миллиона грантовых средств».

Зафиксированы нарушения, отмечают авторы, при найме и работе консультантов нацпрограммы «Ден соолук», контракты которых продлеваются без конкурса. В то же время люди, допустившие смерть пациентов или растрату инсулина, продолжают работать.

«Отдельного рассмотрения заслуживает деятельность министра по противоправному управлению медучреждениями, — сказано в обращении. — Внимания со стороны фискальных органов требует и управление матресурсами». «Освоение средств в МЗ в 2015 году составило 66 процентов, а в 2016-м — 22,7 процента», при поставке дорогостоящих реанимобилей «два были повреждены», «ангиографические установки закуплены с превышением суммы и не соответствуют заявленным требованиям, они до сих пор не функционируют».

Отметили авторы обращения и нарушения в строительстве медучреждений, которое начато с опозданием на два года. А «из-за проволочек Минздрава Всемирный банк отменил грант на строительство перинатального центра в Джалал-Абаде». Возмущение врачей вызвало и «активное лоббирование» министром проекта «Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы», из которого «кыргызская сторона практически исключалась».

Врачи и медработники, отдавшие системе здравоохранения не одно десятилетие самоотверженного труда, надеются, что власти, наконец, услышат их голоса и серьезно отнесутся к мнению медицинского сообщества.