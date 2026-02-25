Глава Минздрава рассказал о путях решения кадровых вопросов

Депутаты ЖК сегодня при рассмотрении кандидатуры Дамирбека Осмонова на пост министра здравоохранения отметили, что в первую очередь необходимо решать кадровые вопросы. Они подчеркнули, что на местах не хватает специалистов, от чего страдает качество предоставляемых услуг.

И. о. министра рассказал, что привлечение врачей в периферию — очень сложная задача, поскольку многие хотят работать в городах, и специалисты думают о собственном комфорте и благополучии семьи.

«Решать этот вопрос необходимо еще во время обучения, в период ординатуры. Врачи, прошедшие ординатуру, являются дипломированными специалистами. За обучение в ординатуре им не платят, более того, некоторые сами оплачивают ее прохождение. Поэтому необходимо обеспечить ординаторов заработной платой, а после окончания ординатуры в обязательном порядке направлять их на один-два года в регионы. Тогда проблема кадров будет решена», — считает Дамирбек Осмонов.