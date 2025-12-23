14:00
Комитеты одобрили кандидатуру Каныбека Досмамбетова на должность главы Минздрава

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша, а также комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сегодня рассмотрели кандидатуру Каныбека Досмамбетова на должность министра здравоохранения.

Напомним, что он назначен и. о. главы Минздрава 1 декабря указом главы государства.

Ранее Каныбек Досмамбетов работал в органах национальной безопасности.

Его кандидатуру представил постоянный представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмас Абытов.

Члены двух комитетов призвали и. о. министра активно продвигать реформы в сфере здравоохранения и одобрили его кандидатуру.

Теперь кандидатуру Каныбека Досмамбетова должен одобрить парламент на общем заседании.
